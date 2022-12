Scott Disick creyó morir tras una larga noche de fiesta

El televisivo Scott Disick fue trasladado de urgencia a un hospital de los Hamptons (Nueva York) el pasado mes de junio después de disfrutar de una "larga noche" de fiesta y tomarse a continuación un bote casi entero de pastillas para dormir, tras lo cual llegó a confesar a su novia Kourtney Kardashian que temió haber caído muerto.

"Tenía muchísimo miedo, mi corazón estaba latiendo a toda prisa, pero al mismo tiempo las pastillas para dormir empezaban a hacer efecto y el ritmo de mi corazón empezaba a descender. Pensé que había llegado mi hora", reveló al día siguiente Scott en el programa 'Kourtney & Khloe Take The Hamptons'.

Su experiencia al borde de la muerte le habría servido a Scott para darse cuenta de que necesita poner fin a sus noches de fiesta y evitar así un espectáculo similar en el futuro.

"No es ningún secreto que durante años tuve problemas con la bebida, y estoy muy deprimido por todo lo que pasó el año pasado (la muerte de sus padres). Creo que tengo que cambiar y entrar en rehabilitación. Sé que si no hago algo a tiempo llegará un momento en que no podré dar marcha atrás", añadió.

Por su parte Kourtney -con quien Scott tiene dos hijos en común: Mason (4) y Penelope (2)- ha tratado de convencer a Scott para que ingrese en un centro de rehabilitación y solucione sus problemas.

"Nunca había pasado algo parecido, que Scott pidiera que le llevaran a urgencias. Creo que nunca había tomado esas pastillas para dormir después de beber. Mi gran miedo ahora es que si continúa por ese camino no sé dónde puede acabar", añadió.

A pesar de todo Scott no parece tener ninguna gana de iniciar su rehabilitación, tal y como quedó demostrado en una conversación telefónica que mantuvo la pareja.

"Me asusta pasar 30 días alejado de los niños", decía Scott. A lo que Kourtney respondía: "O pasas lejos de ellos un mes o puedes terminar lejos de ellos para siempre", se pudo escuchar en el reality.