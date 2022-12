Scarlett Johansson se cree capaz de noquear a Chris Hemsworth

La actriz Scarlett Johansson está convencida de que posee una fuerza descomunal desde que interpretó su papel de Viuda Negra en la película 'Los Vengadores 2: La era de Ultrón', en la que lucha contra su compañero de reparto Chris Hemsworth -Thor en la gran pantalla- por exigencias del guion.

"Tengo una idea exagerada de mi propia fuerza [desde que interpreté a la Viuda Negra]. Recuerdo estar al lado de Chris Hemsworth y pegarle en el brazo y luego en el estómago, hasta casi creí que podía tumbar a alguien de su tamaño. Siento que podría pelearme con cualquiera que me cruce por la calle, ¡y eso al final va a meterme en problemas!", reveló la actriz a la edición británica de la revista OK!

Sin embargo, Scarlett sabe que esta fuerza física no es lo único que la diferencia de su personaje, pues la mentalidad de la Viuda Negra es totalmente distinta a su personalidad "hipersensible".

"Soy hipersensible. Pero ella [la Viuda Negra] tiene que mantenerse distante y gris de algún modo. Yo no soy así, no pienso. No soy un marimacho, pero tampoco una princesa. Realmente no pienso en cómo soy, o en cómo me tomo las cosas, para ser sincera. Simplemente soy Scarlett, y el resto del mundo es como es", concluyó.