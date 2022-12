Scarlett Johansson gana una demanda contra un escritor que utilizó su imagen

La actriz estadounidense demandó en un juzgado de París a Gregoire Delacourt, autor de la novela 'The First Thing We Look At', al considerar que uno de los personajes del libro era una "copia exacta" de ella misma. El libro además describe las relaciones amorosas de la rubia protagonista con otros famosos, todo ello inventado, según Scarlett. Los abogados de la artista acusaban a Delacourt de hacer un "uso fraudulento de sus derechos personales" aunque el autor se defendía asegurando que el personaje era en realidad un tributo a la actriz, según informa el diario The Sun.

"Pretendía ser el mayor de los elogios. Es el arquetipo de belleza de nuestros días: muy humana al tiempo que frágil. Es una maravillosa actriz. Esperaba que mandara flores porque este libro es, de alguna manera, una declaración de amor. Si hubiera sabido que lo iba a tomar así hubiera escogido a otra actriz", señaló el autor.

Sin embargo, los abogados de la actriz declararon en los juzgados que la novela presenta a Scarlett como un "objeto sexual" y quisieron remarcar que las aventuras sentimentales que aparecen reseñadas en el libro no son ciertas.

La intérprete de 29 años -que se encuentra embarazada de su primer hijo, fruto de la relación con su prometido, el periodista francés Romain Dauriac- solicitó además una orden judicial para que la novela no se pudiera traducir o adaptar, pero para su pesar, esa petición le fue rechazada por el tribunal.

La compensación económica por daños que buscaba la actriz era de 68 500 dólares (50 500 euros), sin embargo, el juez consideró que 3 400 dolares (2 500 euros) era suficiente.