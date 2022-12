Scarlett Johansson discute en inglés con su marido francés

A pesar de que la actriz Scarlett Johansson está intentando aprender francés, siempre cambia a su lengua materna cuando mantiene una discusión con su marido, el periodista Romain Dauriac, para asegurarse de que sea ella quien la gana.

"Cuando mantienes una relación con alguien quieres expresarte en el idioma en el que te resulta más sencillo exponer tus ideas lo más rápido posible para poder defender tu postura", explicó en el programa 'The Colbert Report'.

Scarlett se ha adaptado sin problemas a su vida en París, donde se mudó junto a su marido y su hija Rose de 12 meses, tras casarse el pasado mes de octubre en una íntima ceremonia en Montana (Estados Unidos).

"No hay ni un solo día en el que no me diga: 'Este es un lugar increíblemente hermoso', mientras paseo por la calle", reconoció.

Aunque a lo largo de su carrera ha probado suerte tanto en la moda como en la música, Scarlett reconoce que todavía le queda un sueño por cumplir: "Siempre quise ser dermatóloga".

Por: Bang Showbiz