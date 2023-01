Scarlett Johansson dirigirá un concierto de Ellie Goulding

La estrella de cine Scarlett Johansson dirigirá el concierto de la cantante Ellie Goulding en el 'American Express Unstaged' -una serie de conciertos individuales retransmitidos en directo por YouTube- en el Hammerstein Ballroom de Nueva York el 11 de noviembre.

Aunque la artista avale su éxito llenando conciertos, ya había contado que encuentra tan difícil la fama que el apoyo de su mánager y amigos fue lo que la ayudó a no "derrumbarse".

"Creo que si no tuviera a mi mánager o a mis amigos, podría haberme derrumbado muy fácilmente. Sin embargo, todo el que es famoso probablemente quería ser famoso. No sucede por casualidad. Pero cuando te das cuenta de que no es tan bonito como parece, sientes que es como un castigo merecido, o el karma. Es el universo diciéndote: 'Lo querías tanto y aquí está. No es lo que pensaste que sería, ¿verdad?'", explica la cantante de 28 años a Glamour.

Ellie está de gira para promocionar su álbum de estudio 'Delirium' -cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de noviembre-, el cual ve como un "experimento".

"Una parte de mí ve este álbum como un experimento para hacer un gran álbum pop. He tomado la decisión conscientemente de que quería que estuviera a otro nivel", declaró en un comunicado en septiembre.