Scarlett Johansson afronta su 30 cumpleaños con serenidad

Quizá sea porque a sus 29 años ya ha logrado establecerse como una de las actrices más cotizadas de Hollywood y por haber encontrado la estabilidad sentimental de la mano de su prometido, Romain Dauriac, pero lo cierto es que la atractiva Scarlett Johansson está entusiasmada ante la idea de llegar a la treintena y, de hecho, no duda en bromear con su hermano mellizo sobre la nueva etapa vital que les espera a ambos a partir del próximo mes de noviembre.

"Creo que llegar a los 30 no es el fin del mundo, en serio, no puede ser tan malo. La verdad es que lo acepto con serenidad y, en el fondo, estoy esperando que llegue este nuevo período de mi vida. Me lo tomo con sentido del humor porque tengo un hermano mellizo, así que siento que los dos nos apoyaremos mutuamente en todo lo que está por venir", reveló la estrella de cine a la revista OK!

Aunque siempre se ha destacado por su carácter precoz tanto en el plano profesional como en el personal -pasó por el altar con el actor Ryan Reynolds cuando tenía 24 años y una larga carrera ya a sus espaldas-, la extrovertida intérprete está convencida de que todavía le quedan muchas vivencias emocionantes que experimentar, entre las que destaca emular a su ídolo Robert Redford y adentrarse así en el apasionante mundo de la dirección cinematográfica.

"Me acuerdo de cuando era una niña y participé en el rodaje de 'El hombre que susurraba a los caballos' [Robert Redford, 1998]. Pocos años después, me di cuenta de que esa era la gran meta que necesitaba alcanzar, ser como Robert Redford. Me encantaría llegar a ese punto de madurez artística en el que pueda seguir actuando, pero también produciendo y dirigiendo mis propias películas", aseveró la artista neoyorquina.

Sin embargo, no todo han sido alegrías para la angelical Scarlett en su largo y prolífico historial como personaje público, ya que además de haber generado todo tipo de rumores sobre su supuesto embarazo, hace solo unos días tuvo que enfrentarse a la filtración de unas imágenes que la muestran completamente desnuda, una serie de instantáneas correspondientes a su última cinta, 'Under the skin'. Por esa razón, la guapa artista sueña en ocasiones con volver a esa época de "sencillez" en la que disfrutaba al máximo de un anonimato que ahora echa terriblemente de menos.

"Hay multitud de elementos de la vida pública que me sacan de quicio y que me preocupan bastante, pero al final del día aprendes a lidiar con estos contratiempos y a aceptar que son parte de tu vida. Cuando entras en este negocio, ni siquiera piensas en lo cómoda que te encuentras cuando eres una desconocida para el resto del mundo, pero con el paso de los años acabas extrañando mucho esos tiempos en los que parecía que todo era más sencillo", apuntó.