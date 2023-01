Sarah Silverman gana 'en elegancia' gracias a su novio Michael Sheen

La humorista Sarah Silverman está convencida de que su novio, el actor Michael Sheen, está muy por encima de su nivel.

"Me hace ganar en clase y desgraciadamente para él yo le hago descender a mi nivel. Podría seguir hablando [de él] sin parar", afirmó la intérprete en el programa Inside the Actors Studio del canal Bravo.

A diferencia de otras parejas, a Sarah no le da miedo mezclar su vida personal y laboral participando junto a su chico en la serie 'Masters Of Sex' porque le resulta un placer trabajar con una persona con tanto talento como él.

"Bill Masters [personaje protagonista] es interpretado por el brillante, sexy, atractivo -estoy diciendo cosas sin parar porque no puedo recordar su nombre...- Michael Sheen, que es mi amante en la vida real", añadió.

Sarah reveló recientemente que es todo "un animal" en el dormitorio con su novio porque a sus 44 años ha alcanzado por fin la plenitud sexual.

"Es verdad lo que dicen, que según te vas haciendo mayor alcanzas la plenitud sexual, espero no sonar desagradable. Te vuelves una animal... Cómo me gustaría que estuviera ahora aquí [Michael]. Le he mandado una fotografía de mis te*as diciéndole: '¿Quién va a ayudarme a quitarme este vestido?'. Ahora me encantaría que estuviese aquí", aseguraba Sarah a Entertainment Tonight.

Por: Bang Showbiz