Sarah Silverman envía correos electrónicos a su madre ya fallecida

La actriz Sarah Silverman le envió un correo electrónico a su madre Beth Ann O'Hara -que falleció el pasado agosto con 73 años- contándole que le habían nominado a la categoría de mejor actriz en los Premios del Sindicato de Actores.

"No se lo conté a nadie. En Hollywood aprendes pronto a no compartir tus éxitos ni a presumir. Mi madre murió en agosto, pero siempre le he enviado por correo electrónico las buenas noticias, así que lo volví a hacer. En mi cumpleaños [el 1 de diciembre] le escribí un correo muy largo y hoy, encontré una imagen con la lista de nombres, los de las cinco [actrices], así que le envié la imagen y dije: '¡Me han nominado! Y te echo de menos', es muy cursi", contó en la revista PEOPLE.

La actriz de 45 años, conocida por sus trabajos humorísticos, admite que se sorprendió tanto por la nominación por su papel en la película dramática 'I smile back', que cuando su agente le llamó tan temprano creyó que alguien había muerto.

"Cogí el teléfono y [mi agente] estaba sollozando. Creí que alguien se había muerto. No sabía que estaban haciendo el anuncio. He trabajado muy duro en terapia para no dejar que fuentes externas afecten mi autoestima pero me estoy permitiendo sentir muy bien por la nominación. Estoy totalmente conmocionada. No intento parecer humilde. Todos con los que trabajo están sorprendidos, es genial, fue algo inesperado y estoy permitiéndome sentirme genial", añadió.