Sarah Michelle Gellar se siente responsable de 'todos los niños del mundo'

La actriz de la popular serie 'Buffy, cazavampiros', Sarah Michelle Gellar -madre de Charlotte (5) y Rocky (2) junto a su esposo Freddie Prinze Jr.- trabaja con la organización No Kid Hungry, que tiene como objetivo acabar con el hambre infantil en Estados Unidos. Colaborar con este organismo supone para la artista tener la posibilidad de ayudar a otros, al tiempo que enseña a sus propios hijos a tener "conciencia social".

"Cuando te conviertes en madre te das cuenta de que no solo eres responsable de tus hijos, sino de los de todos. Busqué algo que pudiera hacer a nivel local y nacional, y que involucrara a niños, y también que fuera un sitio en el que pudiera iniciar a mis hijos en la conciencia social. No puede ser que solo le diga a mi hija: 'Hay niños que pasan hambre'. Necesito que entienda que esos niños viven cerca de nosotros, y ese es el verdadero problema. Creo que lo más importante de No Kid Hungry es que no solo dicen que hay un problema sino que tienen una solución", explicó la intérprete a la revista People.

La organización trabaja para asegurar que todos los niños en los EE.UU. tienen acceso a una alimentación saludable en la escuela y en el hogar a través de gran variedad de iniciativas, y la actriz espera repetir estos mensajes a la hora de enseñar a sus propios hijos a escoger métodos saludables de vida.

"Quiero que amen la comida, y que aprendan que no todo sale de una caja o de una máquina expendedora. Creo que si involucras a los niños en el proceso de elegir comida sana, y les haces entender de dónde viene y cómo se cultiva, tomarán conciencia. Eso es lo que quieres que hagan en última instancia, que sean dueños de sus cuerpos y de su mundo".