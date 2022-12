Sarah Jessica Parker se siente ahora 'más famosa que nunca'

Aunque el último capítulo de la popular serie 'Sexo en Nueva York' dejó de emitirse en 2004, y ha habido solo dos spin-off en forma de película desde entonces, Sarah se siente ahora mucho más famosa que entonces.

"Mi marido [Matthew Broderick] y yo nos sorprendemos porque nos sentimos ahora más famosos que nunca. Es por las redes sociales. Claro que cuando trabajas en televisión o cine te reconocen, eso lo entiendo, pero la serie hace mucho tiempo que ya no se emite. Nunca estás sola. Nunca, nunca, nunca estás sola", explica la actriz en la revista Harper's Bazaar.

Publicidad

Sarah Jessica y Matthew viven con sus tres hijos -James Wilkie (12) y las gemelas Marion y Tabitha (6)- en Nueva York, una ciudad que la actriz no cambiaría por nada.

"Me encanta la ciudad. Me encanta todo lo que ofrece. Creo que mis hijos son afortunados por poder crecer aquí. Me encanta el metro, me encanta parar un taxi, me encanta el tráfico y la gente, y todas las posibilidades que hay. Sigo creyendo en todo eso", añade.