Sarah Harding quiere trabajar con Quentin Tarantino

La atractiva Sarah Harding, quien fuera vocalista del popular grupo femenino Girls Aloud, nunca ha llegado a aparcar del todo su carrera como actriz y por eso asegura que le encantaría seguir los pasos de Uma Thurman convirtiéndose en la nueva musa del director Quentin Tarantino.

"Me gustaría mucho hacer un largometraje de gran presupuesto, una producción espectacular como las de los estadounidenses; en fin, algo diferente. Formo parte de la industria audiovisual británica, he participado en dramas para la BBC y en la saga de películas 'St. Trinian's', pero sueño con saber qué se siente al trabajar al otro lado del charco. Me encantaría rodar con Tarantino, una cinta del estilo de 'Kill Bill', incluso tengo el color de pelo adecuado para ello", reveló la cantante a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Tal es la pasión que la artista británica exhibe por el trabajo del célebre cineasta, que incluso estaría dispuesta a rescatar parte del vestuario que ha utilizado en trabajos anteriores para ayudar al director a crear una atmósfera propicia para sus proyectos. De hecho, no descarta volver a enfundarse el uniforme de colegiala que solía lucir en la franquicia de películas 'St. Trinian's' o cualquier otro estrafalario atuendo que pueda agradar al realizador. "También tengo unos pantalones de cuero magníficos que he guardado en mi armario y que serían ideales para la estética de Tarantino", aseguró la cantante.

Pero por el momento, Sarah continúa centrada en el lanzamiento de su ilusionante carrera musical como solista, un reto profesional que ejerce una gran presión en su día a día, pero que trata de aliviar ignorando por completo las críticas que sobre ella puedan recaer.

"Habrá una minoría, o una mayoría probablemente, esperando verme fallar. Sí que sientes que tienes muchas cosas que demostrar en este negocio, [pero] lo más importante siempre es demostrarme a mí misma que puedo hacerlo", concluyó.