Sandra Bullock quiere que la entierren con uniforme de animadora

La actriz Sandra Bullock -que adoptó a su hijo Louis (5) en 2010 y más recientemente adoptó también a una niña- aún conserva el uniforme de animadora que solía lucir en sus años de instituto porque quiere que el día que muera la entierren con él puesto.

"Podría resultar útil para una noche loca. No sé para quién lo estoy guardando. Quiero que me entierren con él", asegura la intérprete en el número de noviembre de la edición estadounidense de la revista Glamour.

Aunque Sandra ha sido votada la mujer más guapa del mundo, al principio de su carrera perdió varios papeles protagonistas por culpa de su belleza poco "clásica".

"No querían que fuera la chica de la historia porque no era una belleza clásica. Me encantaban las comedias, siempre hacia de la mejor amiga, nunca era la protagonista", reconoce.

Pero lejos de quejarse por cómo la ha condicionado su aspecto físico, Sandra cree que le ha permitido explorar un abanico más amplio de personajes.

"Me permitió expresarme de una forma más auténtica. El hecho de que no encajara en una categoría concreta me dio la carrera que siempre quise".

Por: Bang Showbiz