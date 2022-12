Sandra Bullock planea alejarse del cine cuando su hijo comience la guardería

Desde que adoptó al pequeño Louis (5) en 2010, Sandra Bullock se ha dejado ver bastante menos en el cine. Y esa misma tónica es la que va a seguir de ahora en adelante. La actriz planea aparecer incluso menos en la gran pantalla una vez el pequeño entre en la guardería.

"Ya no trabajo tanto, y voy a trabajar aún menos cuando comience el jardín de infancia. Cuando salgo de casa, quiero enseguida estar de vuelta con él. Así que a cualquier trabajo que voy, él viene conmigo. Pero tiene que ser algo muy interesante, porque es ahora también su vida", contó la actriz a la emisora Magic Radio.

La compenetración y la adoración es cosa mutua, a juzgar por el pánico que sintió el pequeño Louis al ver un clip de 'Gravity' en el que Sandra aparece flotando en el espacio y George Clooney no la salva.

"Vio un pequeño clip donde yo estaba flotando, pidiendo ayuda, y estaba algo molesto porque George no me ayudaba. Y yo le dije: 'Porque así es George, cariño. Así es George Clooney. Si él está en peligro, y hay peligro, te va a dejar a la deriva en el espacio'. Louis no entendía por qué George no me ayudaba. No se preguntaba por qué era una astronauta, simplemente por qué no me ayudaba", bromeó la actriz.

