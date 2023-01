Sandra Bullock no soporta la 'invasión' de la prensa sensacionalista

La actriz Sandra Bullock ha mantenido durante años una cruzada contra los medios por las "mentiras" que han difundido y que le han hecho sentir "desesperada".

"Siempre he sido una persona muy discreta. Cuando me metí en esto, aún era escandaloso. Los periódicos sensacionalistas eran invasivos. Pensaba: '¿Cómo alguien puede escribir eso?'. Estuve año y medio o dos desesperada diciendo: 'No podéis mentir así'. Estuve años luchando en una batalla que no podía ganar", comenta al número de noviembre de la revista Glamour.

Publicidad

Sandra asume que las críticas vienen del trabajo que ha escogido pero no soporta cuando hacen daño a las personas más cercanas a ella, como su hijo Louis.

"Siempre es el mismo pánico. Por mucho que intente bloquearlo, hay veces que no puedo, como cuando perjudica a personas que me importan. ¿Que hablen de mí? Lo entiendo. Pero cuando hacen daño a otras personas, como mi hijo, saben que me voy a poner furiosa y aun así lo siguen haciendo".

La intérprete también tiene miedo de que su hijo, de ascendencia afroamericana, sufra las consecuencias del racismo.

"Ves cuánto hemos avanzado en derechos civiles y cómo hemos retrocedido ahora. Quiero que mi hijo esté seguro. Quiero que sea juzgado por el hombre que es. Estamos en un punto en el que si no hacemos algo, habremos destruido lo que tanta gente increíble ha conseguido. Si te fijas en los derechos de las mujeres, se está dando un cambio ahí fuera. Sin embargo, hay veces que necesita ser algo que llame mucho la atención para que la gente no pueda ignorarlo. Si pudiera encerrarme con él en una burbuja para siempre, lo haría. Pero no puedo", añade a la publicación.