Sandra Bullock es la mujer más guapa del mundo, según la revista People

La carismática Sandra Bullock ha sido elegida la mujer más guapa del mundo de 2015 por la revista People, un honor que la actriz no podía creer, hasta el punto de considerarlo "ridículo" y de no compartir "con nadie" la noticia cuando la conoció.

Bullock es de las que cree que la belleza está en el interior y que quien es más generoso y cariñoso es más guapo que aquel que está preocupado por su físico.

"La belleza verdadera es muy discreta. Especialmente en esta ciudad es muy difícil no decir: 'Oh, necesito verme así'. No. Mejor, sé una buena persona, una buena madre, haz un buen trabajo con la comida, cede el paso a alguien en la fila si ves que tiene más prisa. La gente que encuentro más bonita es la que no intenta serlo", señaló a la publicación que la ha galardonado.

La actriz estadounidense confesó también que los mejores halagos que recibe se los hace su hijo de cinco años Louis, quien ha aprendido que la belleza está muchas veces en la felicidad.

"Estaba acostando a Louis y le decía que aunque esté ya vieja, con el pelo gris y con más arrugas de las que tengo ahora, seguiré queriéndole. Y me preguntó por qué tenía arrugas y le dije: 'Bueno, espero que algunas de ellas sean por reírme mucho'. Y tocó mi cara y me dijo: 'No estás vieja, solo estás feliz'", contó la artista.

En el número dedicado a los 'más guapos' Bullock comparte páginas con Laverne Cox, Jenna Dewan-Tatum, Taraji P. Henson, Ariana Grande y Gabrielle Union.

Jennifer Aniston, Julia Roberts, Beyoncé y Lupita Nyong'o han resultado ganadoras en otras ediciones.