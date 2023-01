Sandra Bullock confirma que ha adoptado a una niña llamada Laila

La actriz Sandra Bullock ha confirmado hoy miércoles los rumores que circulaban desde hace meses: que había ampliado la familia que forma junto a su hijo Louis, adoptando a una niña. La pequeña en cuestión se llama Laila y la intérprete ejerció de madre de acogida para ella durante una temporada antes de comenzar los trámites de adopción.

Aunque Sandra tuvo que mentir e "inventar historias" para sus más allegados con el objetivo mantener en secreto sus planes para darle una hermanita a su hijo, no se arrepiente lo más mínimo de ello porque está convencida de que hizo lo correcto en todo momento.

"Desde las cosas que tuve que construir para que Louis no tuviera que mentir a sus amigos del colegio, pasando por las historias que inventé para explicar a mis amigos y compañeros de trabajo por qué me ausentaba todo el tiempo, las excusas fueron muy elaboradas. Pero existía la posibilidad de que el proceso de vinculación no saliera bien o de que los servicios de protección al menor decidieran que yo no era la persona adecuada. Así que no tuve ningún problema inventando historias para mantenerlo en secreto", confiesa la intérprete en una entrevista a la revista People, en la que resume toda la experiencia en una sola frase: "¡Era como estar en el programa de protección de testigos!".

La mayor preocupación de Sandra, que llegó a negar públicamente que hubiera adoptado una niña el pasado mes de octubre durante una rueda de prensa para la película 'Expertos en crisis', era que el acoso de los paparazzi pudiera afectar negativamente a Laila, truncando el proceso de adopción.

"La mayoría de los niños que están en casas de acogida lo están porque tuvieron que abandonar a sus familias biológicas en trágicas circunstancias, y lo último que yo quería era hacerle aún más daño [a Laila] por culpa de la naturaleza de mi trabajo", explica.

La primera vez que Laila llegó a su casa se mostró nerviosa y asustada, pero la actriz y su hijo se esforzaron al máximo para transmitirle una sensación de seguridad y estabilidad.

"Louis encabezó todo este viaje. Yo sabía que Laila estaba asustada, y lo único que quería es que supiera que Louis y yo no íbamos a irnos a ninguna parte".

