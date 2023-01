Samuel L. Jackson se negó a sacarse una foto con un fan porque no dijo por favor

El actor Samuel L. Jackson (67) se ha defendido a través de Twitter de las críticas de un usuario de la red social que le reprochaba no haber querido sacarse una foto con él.

"¡Ese momento en el que conoces a uno de tus actores favoritos y es un completo IDIOTA! ¡Menudo arrogante! ¿Verdad, Samuel L. Jackson?!", escribía THE FITZ a través de su cuenta.

Publicidad

Ante estas acusaciones, el actor contestó sin dudarlo.

"Me negué a hacerme la foto educadamente, FITZ, ¡y tú te volviste loco! ¡Aprende a decir por favor! Gracias por las acusaciones sin fundamento. Te dije: 'Gracias pero no' y tu empezaste: 'Ahh... ¡vamos! Soy un gran fan'. Yo te contesté que lo sentía pero no, y tú dijiste: '¡He visto todas tus películas pero ya nunca más!'. Ahora, FITZ, ¿me dices dónde ves el 'por favor' en esta conversación? Tú lo ves a tu manera y yo lo veo a la mía. Deja de lloriquear, se ha terminado la conversación", le contestó el actor.

Esta discusión provocó una guerra mucho mayor cuando los más de cinco millones de seguidores del intérprete empezaron a increpar al locutor de radio, que al final tuvo que aclarar la situación con un vídeo en su Facebook, asegurando que todo había sido un malentendido.

"Sufrí una gran decepción. No hubo ningún altercado. No hubo ningún problema. Solo escribí a Samuel L. Jackson en Twitter diciéndole que no me podía creer cómo había tratado a uno de sus fans. Si alguien te tiene que mandar lejos en Twitter es genial que el que lo haga sea Samuel L. Jackson", se explicaba FITZ.

Publicidad

Samuel también quiso dar por finalizada la discusión y en respuesta a este vídeo contestó en Twitter.

"Tienes razón FITZ, lo he visto. Hay mucha gente que comparte tu experiencia conmigo y otros tantos, justo lo contrario. Sigo siendo fan", aseguraba el actor.

Publicidad

Para dar por cerrado el tema, FITZ respondió de nuevo al intérprete contándole su plan: fabricar camisetas con la frase "Yo también soy fan de mí mismo" y donar todas las ganancias a la organización que el actor quiera.

"Samuel, voy a crear camisetas con la frase 'Yo también soy fan de mí mismo' y todos los beneficios los voy a donar a la organización que tú elijas. Nombra una. ¡Todos deberíamos ser fan de nosotros mismos! Aprecio que me hayas respondido. Eso dice mucho. Convirtamos esto en algo positivo", propuso el fan.

Publicidad

Por: Bang Showbiz