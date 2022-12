Sam Smith propone a David Beckham como próximo James Bond

El cantante Sam Smith no ha podido evitar prestar atención a los rumores que relacionan a David Beckham con la franquicia de James Bond y, desde su punto de vista, el exfutbolista sería una elección "interesante" para interpretar el papel del agente 007 tras la retirada de Daniel Craig.

"Sería interesante, eso es todo lo que voy a decir. ¡Desde luego tendría un aspecto magnífico! Le queda muy bien un traje", aseguró a la revista OK!

Publicidad

Sam -que será el encargado de cantar el tema principal de la próxima entrega de Bond, 'SPECTRE'- también tiene una opinión sobre quién debería encargarse de recoger su testigo en la siguiente película: su amiga Ellie Goulding. De hecho, el cantante insinuó que era ella quien iba a interpretar el tema de 007 para jugar al despiste antes de que los productores de la cinta le dieran permiso para revelar que sería él.

"Me siento muy mal por todo eso y tengo que disculparme porque nunca quise decir que Ellie iba a hacerlo. Había oído rumores, así que cuando me preguntaron quién pensaba que debía cantar el tema de Bond, dije: 'Bueno, he escuchado que Ellie Goulding va a hacerlo'. Nunca quise meterla en líos. Sería sin duda la persona perfecta para hacerlo, al 100%, así que con suerte la próxima vez será ella", añadió Sam.