Sam Smith fue víctima de un ataque homofóbico.

El cantante Sam Smith ha revelado los detalles del grave acoso que sufrió durante gran parte de su adolescencia y juventud debido a su homosexualidad, llegando a ser agredido sin previo aviso mientras caminaba por las calles de Londres.

"Cuando me mudé a Londres, alguien me pegó un puñetazo en la nuca mientras volvía a casa del trabajo. Definitivamente fue motivado por la homofobia. Estaba hablando por teléfono, bastante alto, y llevaba unos cascos de música rosas, así que era bastante obvio que era gay", reveló el intérprete al periódico The Sun.

Pero esta agresión no fue la única que sufrió Sam antes de convertirse en una estrella de la música, ya que con apenas 11 años tuvo que soportar a diario los insultos de un grupo de estudiantes.

"Un grupo de chicos de otro colegio solía insultarme mientras iba de la estación de metro a mi casa. Me acuerdo de caminar desde la estación mientras me llamaban 'ma****n' a gritos todo el rato. Era mortificante, no tanto por mí, porque yo sabía que eran unos est***dos. Pero me molestaba porque estaba con mis amigos y me preguntaba si a ellos les daba vergüenza caminar a mi lado por culpa de esa gente que me gritaba", añadió Sam, quien también vivió traumáticas experiencias tras revelar su homosexualidad: "Cuando tenía 17 años, me atreví a ir a un club gay en el Soho, en Londres. Me acuerdo de que entré por la puerta y un hombre gay se dio la vuelta y le dijo a su acompañante algo muy cruel sobre mí. Todo mi mundo se vino abajo en ese momento y me sentí realmente solo. Sabía que iba a llevarme mucho tiempo conseguir ser aceptado. Hay mucho homofobia y una gran cantidad de abuso incluso dentro de la comunidad gay".

Por: Bang Showbiz

