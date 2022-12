Sam Smith encuentra su primer amor en un extra que participó en su videoclip

El cantante de moda, de voz dulce y baladas pegadizas, Sam Smith, está enamorado. Al menos eso ha confirmado él mismo, aunque no sin cierta cautela, no sea que las cosas se tuerzan en pocos días, al fin y al cabo, Jonathan -que así se llama el afortunado- y él solo están dando sus primeros pasos como pareja.

"Es muy pronto todavía. Es muy, muy pronto para hablar. Pero es muy dulce. Lo conocí en el videoclip 'Like I Can'. Él fue uno de los 20 extras", reveló el cantante al periódico The Sun.

El seis veces nominado a los premios Grammy está disfrutando de su nueva situación, a pesar de que todavía no tiene claro en qué punto se encuentran.

"Es surrealista hablar sobre esto porque ni siquiera le he confirmado a él que estamos saliendo de forma oficial", añadió.

Su álbum debut, 'In the Lonely Hour' -en el que se trata el tema del amor no correspondido-, salió a la venta a principios de este año y rápidamente se hizo un hueco en las listas de éxitos, pero lejos de animarle aquello a componer canciones más positivas, Sam se ha reafirmado en su carácter eternamente melancólico.

"La gente tiene que darse cuenta de que nunca voy a ser feliz. La razón por la que hago lo que hago es que soy un artista que siempre voy a estar triste por algo. Soy así, una persona muy sensible", señaló.

Y fiel a ese pensamiento, Sam -que jamás había salido con nadie antes de conocer a su novio actual- está convencido de que su relación no terminará bien.

"Me voy a enamorar de tanta gente como pueda y me van a romper el corazón", concluyó.