Salma Hayek y Pierce Brosnan: química en el set de rodaje

Desde que se anunciara oficialmente que la guapa Salma Hayek coprotagonizaría la última película del veterano ex James Bond, 'How to make love to an Englishman', la expectación por ver a los dos actores juntos no ha dejado de crecer hasta el comienzo del mismo rodaje, unas jornadas de grabación que ya han comenzado y que han dejado varias estampas en las que ambos parecen compenetrarse a la perfección en el plano profesional.

La pareja artística demostró en el set de rodaje que los dos se conocen a la perfección y que su amistosa relación les permite intercambiar gestos de cariño poco antes de ponerse a las órdenes del director, Tom Vaughan, que en este filme les guiará a través de una intensa relación amorosa en la que Salma ayudará a Pierce Brosnan -quien interpreta a un profesor universitario en Cambridge- a reconducir su caótica vida y, sobre todo, a dejar de lado los excesos que caracterizan su ajetreada vida sentimental.

Aunque en la esperada película también aparece la popular Jessica Alba, todavía no se ha filtrado ninguna captura de la joven actriz lidiando en escena con la pareja protagonista, y eso que también juega un papel fundamental en el largometraje al interpretar a una amiga de Salma que se queda embarazada tras una noche de pasión con el personaje al que da vida Pierce Brosnan.

Se desconoce todavía la duración de un rodaje que, por el momento, tiene lugar en Los Ángeles a pesar de que la historia está ambientada en la universidad de Cambridge, pero ya se ha podido saber que la película se verá definida por numerosas secuencias de humor y por el hecho de que se ajustará con maestría a los elementos de la comedia romántica: un tipo de cine del que Salma Hayek se ha consolidado en los últimos años como una de sus representantes más reconocibles.

"Ahora mismo reconozco que no podría ser más feliz, por lo que en los últimos tiempos he preferido dedicarme a hacer comedias. Cada vez resulta más difícil encontrar filmes que saquen a relucir el lado más divertido de la vida, y para mí siempre ha sido una experiencia muy especial el hecho de estar con mi familia en el cine, aislándonos por un momento de la realidad y dejando atrás los problemas", explicaba la artista al portal NBC Latino, ligando su reciente trayectoria cinematográfica con la estabilidad que caracteriza su vida familiar en Francia.

Por: Bang Showbiz