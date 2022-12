Salma Hayek sigue sintiéndose guapa a punto de cumplir 50 años

La actriz Salma Hayek jamás se imaginó que seguiría sintiéndose "guapa" y muy a gusto en su propia piel estando tan cerca de cumplir los temidos 50 años.

"En el pasado, cuando intentaba imaginar qué aspecto tendría a mi edad, me sentía aterrorizada. Pero ahora me doy cuenta de que todavía puedo ser guapa y que aún puedo sentirme muy a gusto con la vida aunque ya me esté acercando a los 50", aseguró la mexicana en la edición estadounidense de la revista OK!

A pesar de su impresionante aspecto y de su talento, a Salma le cuesta tanto como al resto de sus compañeras de profesión encontrar personajes interesantes en el cine.

"No hay suficientes papeles buenos para las mujeres. Aunque es algo que está cambiando y ahora vemos a más mujeres interpretando el papel protagonista en comedias y películas de acción. Es una buena señal, pero todavía hay prejuicios referentes a la edad a los que tenemos que enfrentarnos. Cuando llegué a Hollywood me dijeron que mi carrera se habría acabado en el momento en el que cumpliera 35 años, pero todavía sigo trabajando y obteniendo buenos papeles. Todavía no he realizado mi mejor interpretación", añadió.

Uno de los mayores apoyos de Salma a la hora de compaginar su carrera cinematográfica con su trabajo humanitario y empresarial es su marido, el empresario francés François-Henri Pinault -con quien se casó en 2009-, que siempre le ha animado a perseguir sus sueños.

"Mi marido es un hombre muy seguro de sí mismo que aprecia mi carácter independiente. Me anima a que trabaje y a que me realice como persona, y ese ha sido siempre uno de los grandes puntos fuertes de nuestro matrimonio", afirmó Salma, que espera poder inculcarle su espíritu creativo y aventurero a su hija Valentina (7): "Está rodeada de mujeres fuertes en nuestra familia, espero que aprenda a apreciarlo".

Por: Bang Showbiz