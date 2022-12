Salma Hayek revela su gran secreto de belleza

La exuberante Salma Hayek es una de las actrices del panorama de Hollywood más vinculadas al mundo de la moda, como ha demostrado al asistir a numerosas pasarelas de todo el mundo y, de forma más reciente, desplegando su sofisticado estilo en la Semana de la Moda de París. Sin embargo, pese a que en su envidiado armario se concentran lujosas y exclusivas prendas de casas de moda tan conocidas como Balenciaga, Gucci o Louboutin, la estrella del cine asegura que la verdadera clave para estar siempre impecable reside en tener muy en cuenta los pequeños detalles.

"Mira, te voy a contar el secreto de belleza que nunca he confesado a nadie: siempre guardo en el bolso mi fular preferido y me lo pongo en los hombros en el momento más indicado de cada evento. Me ayuda a que el vestido destaque más, y te da ese aire de elegancia que se necesita en determinados actos sociales. Este que tengo aquí conmigo me ha acompañado durante años, y lo puedo guardar en cualquier sitio porque no se arruga", bromeó la diva mexicana en conversación con la revista WWD, durante una recepción que su famoso marido, el magnate de la moda François-Henri Pinault, ofreció en un restaurante parisino con motivo de la primera jornada de desfiles en la ciudad.

Publicidad

No cabe duda de que la famosa artista no ha perdido ni un ápice del pragmatismo que la define a pesar de la vida acomodada que lleva en la capital francesa, una mentalidad práctica que en este caso ya no le obliga a vender algunas de sus posesiones más preciadas para sobrevivir en condiciones adversas. Como ella misma reveló recientemente, hubo otros tiempos en los que no podía costearse por sí misma su obsesiva afición por coleccionar prendas de diseñador, por lo que no dudaba en reemplazarlas por la comida que ya empezaba a escasear en su cocina.

"Pocos meses después de llegar a Los Ángeles, me quedé completamente arruinada y tuve problemas muy graves para sobrevivir día a día. Sin embargo, en mi armario tenía un montón de ropa de diseño en el que destacaban los vestidos de Chanel, unas prendas preciosas y muy caras que me vi obligada a vender para poder pagar la renta y comprar comida. Siempre usaba los vestidos de Chanel cuando me presentaba a una audición, pero como no me ayudaron a conseguir ningún papel acabé por desprenderme de ellos. Necesitaba dinero urgentemente", confesaba la intérprete a la revista Stylist.

Ahora la situación es bien distinta, ya que la agenda laboral de Salma Hayek está plagada de proyectos tan diversos que a buen seguro le ayudarán a consagrarse como una de las actrices más versátiles del panorama internacional. Tras destacarse en los últimos años a través de comedias románticas de tono ligero --la saga 'Niños grandes' y 'Peso pesado' son buenos ejemplos de ello--, la azteca regresa ahora al género del cine negro que la catapultó al estrellato en los 90 con su última cinta, el inquietante thriller 'Everly'.

"Los mato a todos, solo puedo decir eso", afirmó en tono jocoso durante su conversación con WWD.

Publicidad

Por: Bang Showbiz