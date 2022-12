Salma Hayek: 'Mi hija me pide que me peine antes de ir a recogerla al colegio'

La hija de Salma Hayek, Valentina, no parece sentirse demasiado impresionada porque su madre sea considerada una de las mujeres más atractivas del mundo e incluso se permite reprenderla cuando considera que su aspecto no es del todo presentable; por ejemplo cuando la mexicana acude a recogerla a la puerta del colegio sin peinarse antes.

"Mi marido François siempre intenta convencerme de que lleve el pelo rizado. Si de él dependiera, siempre lo llevaría suelto y rizado. Dice que así es como mejor me queda. Pero mi hija Valentina por el contrario me dice a veces: 'Mamá, podrías cepillarte el pelo cuando vienes a buscarme al colegio'", revela la intérprete a la revista Allure.

En el fondo, la propia Salma admite que su pelo puede suponer un verdadero quebradero de cabeza, por eso en ocasiones opta por alisárselo.

"Cuando me pongo algo que es un poco recargado, es mejor que lleve el pelo recogido o liso. O si opto por un estilo más sencillo y formal, entonces también es mejor que me alise la melena", reconoce.

Pero Valentina no es la única que ha criticado a Salma por su 'descuidado' aspecto físico, ya que muchas de sus compañeras de profesión se sorprendieron al descubrir que había sido precisamente ella quien conquistó a su marido, el empresario de moda francés François-Henri Pinault.

"Nunca he sido una 'fashionista', una chica que se preocupe por la moda. Estaba rodeada de 'fashionistas' que se burlaban de mí porque no me importaba en absoluto. Y cuando empecé a salir con François me decían: '¿Cómo es posible que hayas sido tú entre todas las personas quien haya acabado con ese hombre? No te importa nada la moda'. Y yo respondía: '¿Sabes qué? Probablemente eso le resultó muy refrescante'", explicaba Salma a la revista The EDIT.

Por: Bang Showbiz