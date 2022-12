Salma Hayek: 'Las películas porno son las únicas en donde la mujer gana más que el hombre'

La actriz mexicana Salma Hayek tiene la absoluta convicción de que a la industria cinematográfica "no le importan" las mujeres. Ella misma ha llegado a participar en películas con un ingenioso guion donde luego, ya rodando, han terminado reduciendo el protagonismo de la mujer, ya que los actores masculinos se negaban a quedar eclipsados.

"Ha habido películas en las que el director me ha querido, pero no el protagonista, y he terminado descartada. En guiones, muchas veces hay un papel que está muy bien, pero luego empieza a reducirse. Si llegas al set y comienzas a mejorarlo, no les gusta", confiesa Salma en The Sunday Telegraph.

La intérprete cree necesario que los altos cargos de los estudios vean el valor de la mujer en el cine, y que se olviden de ella como mero objeto. Así quizá se termine con lo que se da hoy en día: que solo en las películas para adultos la mujer cobra más.

"Solo hay una cosa que inspira a la gente y al poder en la industria, y es el dinero. Tienen que entender el poder que tenemos económicamente. Tenemos el poder de enseñarles que podemos salvar la industria del cine. Es simple ignorancia. Ellos creen que el único valor que añadimos a una película es ser mujer objeto. El único tipo de película en el que las mujeres ganan más dinero que los hombres es en el porno. No es gracioso", concluye la actriz.