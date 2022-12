Salma Hayek: "Estoy perdiendo mi virginidad en las redes sociales"

La actriz Salma Hayek se ha propuesto perder su "virginidad" en las redes sociales comenzando a actualizar de forma regular su página de Facebook -creada en 2013- para establecer un contacto más directo con todos sus seguidores y mantenerles al día de sus múltiples actividades al margen del mundo de la interpretación.

"La vida trata sobre nuevos descubrimientos, así que hoy, tras décadas padeciendo una alergia autoimpuesta a la tecnología, estoy perdiendo mi virginidad en las redes sociales. Quiero estar ahí para la gente que me ha apoyado todos estos años. Me siento agradecida con ellos, y espero que así me conozcan mejor. Estoy ansiosa por comenzar esta nueva aventura y espero que sea divertido e inspirador", escribió la actriz en su perfil de Facebook, que hasta ahora solo utilizaba para compartir con sus seguidores noticias sobre la mujer o la educación, temas con los que está especialmente sensibilizada.

Además, Salma también se ha creado cuentas en Twitter e Instagram que comenzarán a funcionar, en las que promoverá la 'revolución pacífica' de las mujeres haciéndose eco de problemas como el envejecimiento o los estereotipos sobre el cuerpo femenino, tal y como anunció a su paso por el simposio Advertising Week Europe que se está celebrando en Londres.

"Me resistí a abrirme Twitter e Instagram. Tenía esta idea de que debía estar presente. En mi caso, no estoy llamando por teléfono o escribiendo mensajes todo el rato. Cuando estoy con alguien, estoy de verdad. Siento que a veces las personas no están tan presentes como deberían por culpa de las redes sociales. Pero no se puede negar que son una parte importante de la vida. La ventaja de la tecnología es que proporciona a todo el mundo una voz. Las personas han recuperado algo de poder, y hay mucha esperanza en eso. Creo que muchas veces los poderosos, en las grandes corporaciones, dictan la forma de ser. Esta es una revolución pacífica", aseguró la mexicana durante su comparecencia, según informa el periódico The Guardian.

