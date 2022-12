Salma Hayek encuentra en Frida Kahlo la inspiración para hacerse pintora

La prolífica vena artística de Salma Hayek no deja de sorprender a sus fans, en esta ocasión debido al talento con los pinceles que acaba de demostrar a través de las redes sociales, donde ha compartido un retrato pintado por ella de la artista Frida Kahlo, a quien dio vida en la famosa película 'Frida'.

"Es mi turno de compartir mi arte. Me inspiré en Frida y pinté este cuadro", reveló en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Hasta ahora la mexicana se ha mantenido fiel a su palabra cumpliendo el propósito que se fijo a finales del pasado mes de marzo: perder su "virginidad" en la esfera virtual para mantener un contacto más directo con todos sus seguidores. Gracias a esta medida, Salma ha desvelado que su estilo de vida poco tiene que ver con el que se esperaría de una estrella de cine, ya que su día a día se divide entre reuniones para continuar con su labor humanitaria y el cuidado de sus numerosas mascotas y de su santuario de animales.

Ella misma ha reconocido en varias ocasiones que, a pesar de estar casada con el poseedor de una de las mayores fortunas de Francia, François-Henri Pinault -dueño de marcas como Gucci o Saint Laurent-, no tiene ningún interés en convertirse en una "dama de sociedad".

"Todavía pago mis facturas, absolutamente. Si me quitaran eso me sentiría muy rara. Creo que es parte de lo que me da seguridad en mí misma, el trabajar y saber que puedo pagarlas. Me moriría si no me dedicara a otra cosa que a hacerme la manicura y acudir a almuerzos. Eso sería una pesadilla para mí. Fue una de las condiciones que puse cuando me casé con François. Le dije: 'Escucha, me parece que no voy a ser una dama de sociedad, ¿vale?'. Y me contestó: 'Por supuesto que no, ¡odiaría que lo fueras!'", declaraba vehementemente en conversación con la revista G2.