Salma Hayek defiende a las prostitutas latinas y su valentía

Para la actriz Salma Hayek uno de los rasgos más admirables de las mujeres latinas es que son capaces de hacer cualquier cosa por sus familias, motivo por el cual las considera unas "heroínas".

"La mayoría de las veces que he encontrado a mujeres que hacen cosas extraordinarias se trata de madres, hijas o hermanas. Creo que una de las características de las mujeres latinas es que nos convertimos en heroínas de nuestras familias. He conocido a personas que dejaron su país, se llevaron a sus hijos y cruzaron la frontera únicamente para ofrecerles un futuro mejor. Cuando escuchas sus historias, todo lo que han superado, todo lo que han sufrido y cómo aun así sobrevivieron y trataron de educar a sus hijos con dignidad a pesar de tener que sacrificarse, realmente me conmueve", explica la artista a la revista Latina.

A Salma no le impresionan las grandes biografías de personajes conocidos, todo lo contrario. Ella se siente mucho más identificada con las historias de vida de mujeres que "no son famosas", como las prostitutas, a quienes defiende porque es consciente de las dificultades que deben afrontar únicamente para poder "sobrevivir".

"Tengo muchas heroínas, que me dan fuerza y me inspiran, pero sus nombres no se conocen. La mayoría son mujeres que no son famosas y que me he ido encontrando alrededor del mundo, muchas de ellas en Latinoamérica. Tengo muchas historias, incluyendo de prostitutas en Latinoamérica. Cuando veo sus problemas... son muy valientes por todas las cosas que tienen que hacer para sobrevivir", añade Salma.

Bang Showbiz.