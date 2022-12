Sale a la venta un vídeo sexual de Usher

El cantante Usher no ha escondido su disgusto al saber que un desconocido está tratando de vender un vídeo en el que él y su exmujer Tameka Foster aparecen mateniendo relaciones sexuales. Tal es su desaprobación, que el músico ya ha puesto el caso en manos de su abogado Mark Geragos, que deberá averiguar quién es la persona que está detrás de la venta de las imágenes. El vídeo estaba alojado en un ordenador portátil sustraído del coche del cantante en el año 2009.

Según informa el portal TMZ, el vendedor -que puede no saber que el material es robado- lo ha ofrecido a distintos blogs y no a productoras de cine para adultos porque intuye que Usher nunca autorizaría su comercialización de manera legal.

No es la primera vez que el material privado de la pareja -padres de Usher V (7) y Naviyd (5)- sale a la venta. Ya en marzo de 2011 hubo un intento, pero nadie estuvo dispuesto a pagar por él. En aquel entonces la propia Tameka reconoció abiertamente no estar preocupada por la posible filtración.

"¡Noticia de última hora! He copulado con mi marido. ¿Por qué es noticia de nuevo? Fin de la discusión. No puedo agobiarme por lo que no puedo cambiar. Estaba felizmente casada por lo que había la posibilidad de que a lo mejor... Es una 'noticia' tonta. La gente está aburrida creo yo. Él es mi ex por lo que es normal que tuviéramos sexo. Yo no sé nada de ninguna cinta, pero ¿por qué a la gente le importa?", escribió en Twitter.