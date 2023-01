Sale a la luz el pasado sentimental de Ariadna Gutiérrez

Su pasado lo enfrentó y lo hizo también antes de ser mundialmente conocida, cuando decidió cortar de raíz su especial amistad con el exfutbolista Gerardo Bedoya para que su reputación de mujeriego no la perjudicara a la hora de representar al departamento de Sucre en el Reinado Nacional de su país.

"Ella no quería escándalos y yo tampoco, por eso me alejé de ella", afirmó Bedoya durante una entrevista en el programa 'Se dice de mí' de Caracol TV, en la que reconoció que el entorno de Ariadna había jugado un papel importante en su distanciamiento: "Hicieron que nos alejáramos".

Así que finalmente Ariadna y Bedoya -que asegura que la joven y él iban siempre "en combo"- nunca llegaron a ser nada más que amigos.

"Ella es bellísima, pero nunca tuvimos la posibilidad de ser pareja", concluyó el exjugador de fútbol.

En lo referente al terreno sentimental, Ariadna siempre ha sostenido que su atractivo y su participación en concursos de belleza no han hecho más que jugar en su contra, al conseguir que la mayoría de los hombres teman incluso dirigirle la palabra.

"La gente me dice: 'Debes de tener mil pretendientes'. Pero están equivocados. Hay hombres que dicen que ven a las reinas de belleza como personas inalcanzables. Muchas veces no me saludan porque consideran que no les voy a responder. Nadie me habla. No tengo un solo pretendiente", aseguraba a JetSet antes de su paso por Miss Universo.