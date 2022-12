Ryan Reynolds se desnuda en un avión después de que le vomitaran encima

A Ryan Reynolds no le quedó más remedio que desvestirse de cintura para arriba después de que una pasajera del avión en el que viajaba a Nueva Orleans el pasado domingo vomitara encima de suyo.

"Cuando quedaba más o menos un tercio del vuelo, una joven que estaba sentada en frente de Ryan vomitó hacia su ventana y le salpicó. Fue asqueroso, parecía una especie de vino tinto grumoso, y le manchó todo el sweater ¡Así que tuvo quitárselo!", develó un testigo de los hechos a RadarOnline.com.

Tras el desagradable suceso las azafatas actuaron con una tranquila normalidad, mostrándose, según asegura el informante, algo más inquietas cuando el atractivo actor dejó su torso al descubierto.

"Al principio intentaban hacer como que no había pasado nada [las azafatas]. Pero el vómito estaba ahí, a la vista de todos, y el olor era realmente insoportable. A mí no me engañaron, ¡no se enteraban del vómito pero sí de que Ryan se había quitado la camiseta!", comentó el confidente.

A su llegada a Nueva Orleans, Ryan y su mujer Blake Lively fueron acompañados fuera del avión por un miembro de seguridad del aeropuerto.

Por: Bang Showbiz