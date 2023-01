Ryan Reynolds le dará una sorpresa 'espectacular' a Blake Lively por San Valentín

Aunque el actor Ryan Reynolds lleva varias semanas viajando sin parar para promocionar su última película, 'Deadpool', nunca se olvidaría de organizar algo especial para sorprender a su mujer, Blake Lively, el próximo Día de San Valentín.

"He hecho cosas como volar a la otra punta del mundo solo para ver a mi mujer durante un día porque eso es lo que tienes que hacer", reveló el intérprete a Entertainment Tonight, para asegurar justo después: "He estado en unos 15 países en 20 días. Pero se me ocurrirá algo espectacular, sin duda".

Publicidad

Mira también: Blake Lively obliga a Ryan Reynolds a ingresar tortas de contrabando a EE.UU

La llegada al mundo de su hija James (1) cambió las prioridades de Ryan, quien ahora antepone el pasar tiempo con su familia a todo lo demás.

"Estoy en una etapa muy buena. Tengo una familia y una hija, sinceramente no podría ser más feliz. No me gustaría estar en ningún otro lugar, me ha tocado la lotería. Es increíble que [James] ya tenga medio año. Por eso quiero aprovechar al máximo el tiempo con ella", explicaba Ryan al Daily Mirror el pasado mes de julio.

Por: Bang Showbiz

Publicidad