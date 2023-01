Ryan Phillippe se ha comprometido con su novia Paulina Slagter

El actor Ryan Phillippe (41) le habría propuesto matrimonio a su novia Paulina Slagter (24), estudiante de Derecho en la prestigiosa universidad de Stanford, aprovechando las fiestas navideñas, según informa el periódico New York Post. La noticia de su futura boda no supone una gran sorpresa, ya que él mismo reconocía el pasado mes de abril que estaba abierto a la posibilidad de volver a pasar por el altar tras concluir su matrimonio con Reese Witherspoon en 2008 después de casi una década juntos y dos hijos en común.

"Lo nuestro es algo serio. Y no me opongo a la idea. Ella es maravillosa. Cuando la gente la ve por primera vez, siempre la juzga de una manera determinada por su aspecto físico, porque podría ser perfectamente modelo. Pero en realidad está a punto de graduarse en Derecho en Stanford. Uno de los puntos más positivos de eso es que según te vas haciendo mayor, ciertas cosas se vuelven más importantes para ti. El tema de los derechos civiles es muy importante para mí, así que estar con una mujer que podría dejar huella en el mundo legal es algo maravilloso", explicaba el intérprete en una entrevista con Howard Stern.

A pesar de su compromiso político y su carrera interpretativa, la prioridad de Ryan son sus hijos, Ava (16) y Deacon (12) -fruto de su matrimonio con Reese- y Kai (4), a quien tuvo con Alexis Knapp.

"Aunque me encanta este negocio, desde que me convertí en padre ya no lo significa todo para mí. Creo que eso me ha frenado en ciertos aspectos", reconocía en la misma entrevista.