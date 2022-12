Russell Crowe y Danielle Spencer no descartan retomar su matrimonio

El matrimonio que formaban Russell Crowe y Danielle Spencer -padres de Charles (11) y Tennyson (8)- se separó en 2012, pero ahora, ambas partes podrían estar intentando darse una segunda oportunidad y reconciliarse, ya que nunca llegaron a firmar el divorcio. De hecho, tal como asegura el actor, aún están "técnicamente" unidos.

"Técnicamente estamos casados. Estamos separados y discutiendo lo que eso significa", reveló a news.com.au.

Publicidad

Ahora que ambos han acordado que los niños no deben acompañar a Russell durante los rodajes, el intérprete confiesa que le resulta "muy difícil" pasar largos periodos de tiempo alejado de sus hijos, aunque sabe que es por el bien de ellos.

"Danielle es una madre genial. Los dos tomamos la decisión de que la familia debería dejar de viajar junta. Es muy difícil para mí saber que cuando me voy de Sídney no los veré hasta que regrese a casa. Pero es el sacrificio que tienes que hacer, porque es lo mejor para tus hijos. La base que hemos creado para los chicos es consistente. Estaba claro que cuando viajábamos todos juntos no era algo sano para los niños. Tienen que cambiarse de colegio, hacer nuevos amigos todo el rato, y había algo en ese estilo de vida en el que estás cambiando de lugar todo el tiempo, que no era bueno para ellos", añadió.

Russell es un padre cercano y tiene una unión especial con sus dos hijos.

"Como padre, tienes una conexión con tus hijos que va más allá que cualquier cosa. Siempre hablamos de intuición femenina, pero también se puede extender a los padres. Llegará el momento en el que tus hijos estén en el colegio y te percates de algo extraño cuando lleguen a casa y les preguntes: '¿Qué tal ha ido el día?'. Si no eres padre, estoy seguro de que a lo largo de tu historia ha habido un exnovio tuyo que se convirtió en ex porque tuviste una intuición un día y te diste cuenta de que ese tipo no estaba en el lugar en el que esperabas que estuviera", añadió.