Russell Crowe se pone nostálgico recordando 'Gladiator'

En un día como este pasado domingo, pero hace diecisiete años, Russell Crowe conseguía su primer y por el momento único Oscar gracias a su interpretación de Máximo Décimo Meridio. En un arranque de nostalgia, el actor ha echado la vista atrás en sus redes sociales para poner el foco en uno de los 'recuerdos' que se llevó a casa del rodaje y que todavía conserva a día de hoy.

"Pequeñas y extrañas cicatrices, parte 2. Un golpe de espada de Gladiator. En el antebrazo derecho. En aquel momento no me di ni cuenta; fue un día muy ajetreado en el que había mucho por hacer, pero aquí sigue, 19 años después de que hiciéramos esa película...", explicó el intérprete junto a una imagen de la marca que, efectivamente, aún se puede apreciar en un tono más claro que su piel y que según se puede deducir de sus palabras, podría corresponder a una lesión sufrida durante su pelea final con el personaje al que daba vida Joaquin Phoenix.

Pero esa no es la única herida de guerra que luce con orgullo la estrella de cine. Otra más reciente guarda relación con el filme que protagonizó con Ryan Gosling, 'The Nice Guys'.

"Pequeñas y extrañas cicatrices que tengo por todas partes. Y todas relacionadas con películas. Esta es de 'The Nice Guys', un especialista me atravesó la piel hasta el hueso con un cuchillo durante la escena en el jacuzzi que concluye con la inolvidable frase: 'Te juro que como te levantes, te disparo", recordaba en un tuit anterior acompañado de la correspondiente imagen.

Esos souvenirs del pasado son de los pocos de los que el actor no se desprenderá, principalmente porque no puede, en la subasta que realizará el próximo 7 de abril, en el que habría sido su decimoquinto aniversario de boda con su exmujer, Danielle Spencer, de quien se separó en el año 2012. Para conmemorar una fecha tan cargada de recuerdos, Russell ha decidido poner a disposición del público más de 200 objetos personales ligados a su anterior vida de casado y que acabarán formando parte de una puja que no ha dudado en presentar bajo el título 'El Arte del Divorcio'.

