Russell Crowe prefirió asistir a un partido de rugby antes que a los Óscar

El actor declinó la oportunidad de presentar uno de los premios en la gala de los Óscar junto a Ryan Gosling -con quien rueda actualmente la película 'The Nice Guys'- porque prefirió volar a Merseyside, al noroeste de Inglaterra, para ver jugar a los South Sydney Rabbitohs, equipo del que es copropietario, en el torneo World Club Challenge.

"Se supone que debería estar presentando esta noche con Ryan Gosling. Pero cuando me dijeron la fecha les dije que lo sentía pero que ya tenía otros compromisos", contó el actor a BBC Sports.

Russell vio a su equipo ganar 39-0 a los campeones de la Super League, el St Helens, en su propio estadio. Pero ni un marcador favorable consigue suavizar su carácter cuando está viendo un partido y es interrumpido por alguien.

"Siempre estoy metido en el juego. No soy muy activo durante el partido. Me gusta sentarme y verlo, y en muchas ocasiones durante todos estos años, ha habido personas que han tratado de preguntarme cosas. Pero los espanto muy rápido. Me gusta el fútbol (el rugby), solo dura 80 minutos y tienes que estar atento a todo lo que pasa. Creo que es un deporte maravilloso. En algunas partes del mundo es completamente desconocido, pero siempre que le explico a alguien las reglas y le enseño algunas imágenes le convierto de inmediato. Es un deporte fantástico. Probablemente el mejor juego de pelota en mano que existe", añadió.