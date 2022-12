Russell Crowe explica el porqué de su mal genio

Le ha costado algo de tiempo pero al fin Russell Crowe se ha decidido a negar los rumores que le acusan de ser un arrogante y de tener mal carácter, simplemente -asegura- se toma las cosas muy a pecho.

"Soy extremadamente sensible. Y de ahí vienen todos mis enfados. Soy algo intuitivo y sé con solo un apretón de manos las intenciones de la gente", aseguró en el programa 'Sunday Night'.

Publicidad

En el año 2005, el actor de 'Gladiator' fue acusado de asalto y posesión criminal de un arma tras arrojar un teléfono que cortó el ojo de un empleado del hotel; algo que Russell -que se declaró culpable de un delito menor y evitó la cárcel- quiso explicar para demostrar que se exageró lo ocurrido.

"Estoy en un bonito y lujoso hotel de Nueva York... Estaba tratando de conectar con Australia, y lo único que me impedía contactar con mis hijos [Dani de ocho años y Charlie de 10, actualmente], que en ese momento estaban sentados para cenar, era un tío que solo ponía problemas. Su respuesta fue 'lo que tú digas' y me colgó, así que bajé y le dije algo... Nunca le toqué, nunca le puse la mano encima. No le hice nada físicamente. Se hirió a sí mismo tratando de escapar de mí. Se resbaló y se hirió la cabeza", contó el actor.