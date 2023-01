Russell Brand no veía futuro a su matrimonio con Katy Perry

El viaje del humorista Russell Brand a África en representación de la ONG Comic Relief en 2010 provocó un cambio tan profundo en sus valores que le llevó a cuestionarse su matrimonio con la cantante Katy Perry.

"La situación en África realmente me marcó. Se me asociaba a todo lo que detesto: un famoso insulso, vacuo, artificial y tonto. Ese es mi panorama: '¿Quién es él? Está casado con Katy Perry'", cuenta en el documental 'Brand: The Second Coming' grabado mientras la pareja aún seguía siendo marido y mujer.

En el documental se ve a Russell burlándose de su mujer en uno de sus monólogos y admitiendo a su amigo Stephen Merchant que no creía que su matrimonio fuera a durar.

"Es bueno que esté con alguien a quien quiero. Pero no es una resolución a nada espiritual... Eso es lo que sospecho, que en algún momento, para ser feliz, tendré que alejarme", admitió a su amigo.

En otra escena del documental, el músico Noel Gallagher aparece diciendo que sabe que ese matrimonio no tenía futuro.

"Russell me llamó una vez y me dijo: '¿Qué pasa cuando ella quiere ver una película y yo quiero ver otra? Me rompe la cabeza'. Y yo le decía: 'Simplemente déjale ver la jod*da película'. Yo sabía entonces que no iban a llegar muy lejos", comentaba el excomponente de Oasis.

Aunque el revelador documental no haya sido aprobado por Russell según su directora Ondi Timoner, la más afectada por su lanzamiento es Katy, quien se siente "avergonzada".

"Le duele muchísimo a Katy revivir su doloroso matrimonio así. Se siente vulnerable y avergonzada", dijo una fuente a la edición británica de Grazia.