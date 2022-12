Rupert Grint usaba máscaras de animales para no ser reconocido

El actor Rupert Grint, quien saltó a la fama hace varios años por su papel de Ron Weasley en la saga de 'Harry Potter', acostumbraba a disfrazarse cuando salía con sus amigos para así poder pasar desapercibido entre la multitud.

"He usado diferentes disfraces. Yo solía ir a festivales de música, como el V Festival [evento que organiza la empresa Virgin Media] con máscaras de animales. Era asombroso, era completamente invisible. Era genial", contó Rupert a BBC Radio 1.

A menudo el artista británico de 25 años tiene que tratar con grupos de fans que le esperan para saludarle y pedirle una foto o un autógrafo durante sus apariciones públicas, pero Rupert no se acostumbra a la atención que recibe de sus admiradores y la evita siempre que es posible.

"No me acostumbro [a tratar con fans], me resulta un poco extraño. No pasa a diario, solo de vez en cuando, pero es raro", apuntó.

Pero Rupert no solo tiene que tratar con sus fans sino también con los del cantante inglés Ed Sheeran, con quien guarda cierto parecido físico, hasta el punto de que Rupert protagonizó en 2011 el videoclip de la canción de Ed Sheeran 'Lego House' aprovechando dicha similitud.

"La gente nos confunde todo el tiempo. Una vez estaba en una carrera de Fórmula Uno [en la zona VIP] y el cantante Leo Sayer, que también estaba allí, se me acercó y me dijo que le gustaba mucho mi música", concluyó.