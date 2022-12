Rumor: Paulina Rubio estaría embarazada

Después de consolidar su romance este pasado verano navegando por aguas mediterráneas, la cantante Paulina Rubio (43) y su novio Gerardo Bazúa (30) podrían haber decidido dar un paso más en su relación convirtiéndose en padres de su primer hijo en común a través de un proceso de fecundación in vitro, según informa la revista TV Notas.

A raíz de este supuesto segundo embarazo, la artista mexicana de 44 años -madre del pequeño Nicolás (3) junto a su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera- habría decidido cancelar la promoción de su esperado nuevo disco, que terminó de grabar el pasado mes de julio.

Además, Paulina también habría puesto como requisito imprescindible contar con un vestuario de "ropa cómoda" para continuar adelante con su proyecto de participar en la serie televisiva 'Jane The Virgin'.

De confirmarse la noticia, se trataría del tercer hijo para Gerardo, quien conoció a Paulina durante su participación en el concurso televisivo 'La Voz' en el que la mexicana ejercía de coach, cuando aún estaba casado con su mujer Yuriko Sandoval, madre de sus hijos Gerardo (9) y Sebastián (2).

Los rumores sobre un posible embarazo de la mexicana ya saltaron a principios de año, después de que Gerardo formalizara su divorcio; una noticia que por aquel entonces no sentó demasiado bien a su exmujer.

"Obviamente es algo que me hace mucho ruido en mi cabeza porque siempre he pensado que un hijo no es cualquier cosa. Yo tengo dos y sé que no es como jugar a las comiditas. Es un lazo para toda la vida", aseguraba Yuriko al mismo medio.

