Rumer Willis sufre un embarazoso percance en sus pantalones

Llevando a la realidad el dicho de 'ríete hasta de tu sombra', Rumer Willis (26), hija de Bruce Willis y Demi Moore, no dudó en recrearse públicamente en la embarazosa situación que vivió anoche en un karaoke cuando se le rajó la parte trasera de los pantalones que llevaba puestos en plena actuación de su amigo el actor Jake Sandvig. Derrochando un gran sentido del humor, Rumer publicó en su cuenta de Instagram una fotografía del estado de su prenda después del accidente.

"Cuando tus pantalones de cuero nuevos se rajan mientras tu amigo está cantando en el karaoke en su fiesta de cumpleaños. Gracias Jake Sandvig por traerme mala suerte", escribió Rumer junto a la instantánea.

Publicidad

Con percance estilístico o sin él, lo cierto es que los cumpleaños son una de las celebraciones favoritas de la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore. No hace ni un mes, el pasado 17 de agosto, la propia Rumer soplaba las 26 velas de su tarta, un original pastel en forma de pistola que su madre había encargado en alusión a su interpretación de la canción 'Bang Bang' de Nancy Sinatra en el musical tributo a Quentin Tarantino, 'For The Record'.

"La mejor tarta de cumpleaños de la historia. Gracias mamá por hacer este día (tan) especial", escribió Rumer en la imagen que publicó de la tarta en las redes sociales.