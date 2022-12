Ruby Rose comenzó a ahorrar a los cinco años para su transición de género

La actriz de la serie 'Orange Is The New Black' Ruby Rose tenía claro que quería ser un chico a los cinco años, por lo que empezó a llenar su hucha a esa edad de cara a una futura intervención quirúrgica, a pesar de que "no sabía" lo que un cambio de sexo suponía.

Cuando le preguntaron si había considerado alguna vez la transición, la intérprete explicó en el programa televisivo 'Access Hollywood': "Cuando era más joven. Tenía un tarro en el que recogía dólares, en realidad probablemente eran centavos. Tenía como 19 centavos para la operación, de la que no sabía mucho en realidad. Creo que había visto un documental, probablemente de Oprah o algo. Empecé a ahorrar probablemente a la edad de cinco años y cuando tuve 15 fue cuando cambié más mi cuerpo y me afeité la cabeza. Mi madre estaba en plan: 'No sé muy bien lo que está pasando, pero si te hace feliz, hazlo'".

Sin embargo, la actriz -quien se reconoció lesbiana a los 12 años, y que ahora está prometida con la diseñadora Phoebe Dahl- se dio cuenta de que una transición de sexo no era lo que quería, aunque necesitaba encontrar la forma de sentirse más cómoda con su propio cuerpo.

"Empecé a cambiar mi forma de vestir y de hablar y me di cuenta de que no quería una transición, solo quería estar más cómoda en mi piel", concluyó Ruby, que comparte plantel en la aclamada serie con la intérprete transgénero Laverne Cox.

Por: Bang Showbiz