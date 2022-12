Roy Rosselló relata los supuestos abusos sexuales que él y Ricky Martin sufrieron de jóvenes

En las últimas semanas el grupo juvenil Menudo, con el que saltó a la fama Ricky Martin, ha vuelto a convertirse en noticia debido a las polémicas declaraciones de uno de sus excomponentes, Roy Rosselló, quien acusó al antiguo mánager de la formación Edgardo Díaz de haber "explotado y abusado" de él y del resto de sus compañeros, unas declaraciones que ahora ha querido llevar más allá detallando públicamente las vejaciones que habría vivido junto a Ricky durante su etapa de jóvenes estrellas.

"Sí, abusaron de mí. No he hablado de ello porque todo en esta vida tiene su momento, y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo. Estoy seguro de que otros miembros del grupo -dos o tres- también tuvieron que pasar por ello. Fui el único Menudo que no tuvo despedida oficial. Organizaron una fiesta en una mansión de Puerto Rico, y cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza. En aquella época, Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados. En esa fiesta, cuando llegué a la habitación vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robi [otro de los componentes del grupo], que vino y le dio un puñetazo a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara", declaró Rosselló en el programa brasileño 'Domingo show' de la cadena R7 TV.

Por su parte, el antiguo fundador y mánager de Menudo ha negado estas acusaciones alegando que ninguna de las familias de los jóvenes artistas que ha representado a lo largo de su extensa carrera ha tenido quejas acerca de su desempeño profesional.

"Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a pasar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo a acusaciones. La vida es solo una y yo la vivo en paz", reza un comunicado enviado por Edgardo Díaz a los medios.