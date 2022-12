Romeo Santos se apodera del trono de Taylor Swift en YouTube

El cantante Romeo Santos acaba de demostrar que el poder de la bachata no conoce fronteras al arrebatarle el trono de YouTube a la mismísima Taylor Swift, consiguiendo superar con sus videoclips el récord de reproducciones totales que hasta ahora tenía la joven cantante: 4.000 millones de visionados en los vídeos musicales de Romeo frente a 3.700 millones en los de Taylor.

Pero no contento con triunfar en el mundo de la música, Romeo también está expandiendo su influencia a la esfera política y, más en concreto, a la Casa Blanca. El propio intérprete se ha encargado de presumir a través de las redes sociales de su buena amistad con el matrimonio Obama compartiendo con sus 31 millones de seguidores una fotografía de la primera dama, Michelle Obama, dedicada, en la que aparece posando abrazado a ella y al presidente de los Estados Unidos.

"Un honor", escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto a la imagen, sin entrar a dar más detalles sobre la naturaleza del encuentro.

Pero a pesar de ser una de las grandes estrellas de la música latina del momento, Romeo sigue muy ligado al multicultural barrio neoyorquino del Bronx donde creció, principalmente porque su madre se niega a mudarse a la casa que su famoso hijo le compró en un vecindario más exclusivo en cuanto su carrera musical comenzó a despegar.

"Conseguí mi primer cheque importante con 21 años. Siempre he sido un gran fan de la ropa. Con mi primer cheque fui muy tonto. Si me daban 19.000 dólares, me gastaba 18.000 en ropa. Hice muchas estupideces. Sin embargo, con una de mis primeras pagas le compré una casa a mi madre. Pero hasta este día ella sigue viviendo en el mismo barrio en el que nací y me crié, ¡no quiere mudarse! Yo quiero que se mude, no es precisamente uno de los mejores barrios", revelaba Romeo a Billboard.

