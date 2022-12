Roger Moore es feliz siendo todavía James Bond

A Roger Moore, el legendario actor británico de 86 años, no le importa que sus admiradores le conozcan como James Bond, el característico espía de ficción inglés, a quien dio vida en seis ocasiones entre 1973 y 1985.

"Ser conocido como James Bond no tiene nada de malo. A menudo la gente me llama Sr. Bond en la calle y a mí no me importa, ¿por qué debería hacerlo?", señaló el veterano intérprete al periódico The Observer.

El actor, que se siente orgulloso de haber interpretado al popular agente secreto en películas como 'El hombre de la pistola de oro' y 'Solo para sus ojos', aún conserva algunos de los elegantes trajes que lució en los filmes de James Bond, aunque con el paso de los años Roger ha perdido la esbelta figura que le hizo ser uno de los hombres más atractivos de la década de los 70.

"Aún tengo algunos de los trajes de Bond en mi armario, pero ya no quepo en ellos. En la época de James Bond estaba tan delgado que si me ponía de perfil creías que había desaparecido. Aunque gracias a Dios, no tuve que llevar los ajustados bañadores que lleva hoy en día Daniel Craig. Hay que hacer mucho ejercicio para tener ese cuerpo", añadió.

Por: Bang Showbiz