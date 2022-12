Rod Stewart, orgulloso de su armario

El cantante Rod Stewart sigue guardando la ropa que se ponía durante sus actuaciones aunque ya no le quepa, lo que ha hecho que alguno de sus ocho hijos eche mano de esas prendas al considerarlas "muy cool".

"Sigo teniendo todas las cosas de entonces arriba, mi cintura era minúscula. Hay un montón de cosas arriba. Los chicos han cogido muchas. Cuando eran adolescentes pensaban que todo eso era muy cool, y no me han devuelto nada", asegura a la revista Uncut.

Rod ha sido siempre un "apasionado" de la ropa y está muy orgulloso de vestirse bien.

"No creo que me haya vestido nunca regularmente. Primero, te tiene que apasionar y a mí me ha apasionado siempre. Creo que ya antes de 'Maggie May' me vestía bastante bien, antes incluso de tener dinero. Así que o tienes ese instinto o no lo tienes. En una película sobre mí, 'An Easter With Rod', me filmaron durante tres días cuando tenía 18 años y casi toda la cinta va de lo que llevo puesto. Estaba encima de la pequeña confitería de mi padre, en una pequeña habitación donde yo vivía y mostraba mi pequeño armario. Era solo así de ancho, lleno de ropa, pero yo estaba muy orgulloso de ella".