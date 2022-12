Robin Williams murió ahorcado

El actor Robin Williams habría muerto ahorcado en la estancia principal de su vivienda de Tiburón (California), según publica TMZ citando fuentes cercanas al caso.

Se cree además que el actor no habría dejado ninguna nota de suicidio.

Tras su muerte su representante emitió un comunicado en el que decía: "Robin Williams murió esta mañana. Había venido luchando contra una fuerte depresión. Ha sido una muerte repentina y trágica. La familia pide respeto en estos duros momentos".

Los tres hijos del actor, Zac (31), Zelda (25) y Cody (23), así como su actual mujer, Susan Schneider, con quien se casó hace tres años, han quedado "sin consuelo" tras la muerte del intérprete.

"Esta mañana he perdido a mi marido y a mi mejor amigo, pero el mundo ha perdido a uno de sus artistas más queridos y a un maravilloso ser humano. Mi corazón está completamente destrozado. En nombre de la familia de Robin, pido que por favor se respete nuestra privacidad durante este periodo de profundo dolor. En cuanto a la forma de recordarlo, esperamos que no se centre la atención en su muerte sino en los incontables momentos de diversión y carcajadas que dio a millones de personas", señaló la viuda al diario The New York Times.

Por su parte la hija de Williams, Zelda, también quiso rendir tributo a su padre en Instagram con una nota del libro 'El principito': "Tú, solo tú, tienes las estrellas y nadie más las tiene. En una de esas estrellas estaré viviendo. En una de ellas estaré riendo. Y así será, como si todas las estrellas estuvieran riendo cuando mires al cielo por la noche. Tú. Solo tú tendrás estrellas que puedan reír". Tras esto, Zelda escribió: "Te quiero. Te echo de menos".