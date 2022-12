Robin Thicke se separa de la polémica Miley Cyrus

"La verdad es que en esta ocasión no he tenido la oportunidad de ver la actuación de Miley. No sé lo que ha hecho pero seguro que ha estado fantástica", aseguró el artista a BANG Showbiz tratando de sortear la pregunta sobre el último escándalo de Miley, quien apareció sobre el escenario del Ziggo Dome de la capital holandesa haciendo una nueva exhibición de su criticado baile 'twerking' y con un cigarrillo en la mano cuyo contenido todavía está por esclarecer.

Mientras que la ex estrella Disney seguía en su provocadora línea para promocionar las canciones de su disco 'Bangerz', su amigo Robin quiso desmarcarse de cualquier episodio controvertido con un número musical cuya carga sexual había sido reducida considerablemente y que, como él mismo confiesa, afectó radicalmente la vestimenta de sus bailarinas.

"Es verdad que nos hemos esforzado mucho en el vestuario del cuerpo de baile. Queríamos que la pintura corporal fuera un poco más elegante en esta ocasión, para evitar ciertos malentendidos", explicó.

Por: Bang Showbiz