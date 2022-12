Robin Thicke se centró en pasar tiempo con su hijo tras su separación

Después de su separación de Paula Patton, el cantante Robin Thicke situó como su mayor prioridad a su hijo Julian (5), con quien quiso pasar el mayor tiempo posible para minimizar el impacto que la ruptura pudiera tener sobre el pequeño. Para ello, el cantante decidió tomarse un descanso profesional tras el lanzamiento de su álbum 'Paula' (2014) -trabajo que hizo para tratar de recuperar a su esposa, y que resultó ser un fracaso comercial del que luego se arrepintió- y dedicarse en cuerpo y alma a Julian.

"Me tomé un descanso. El año pasado, después de estar de gira durante años y estar tanto en la carretera, decidí que lo mejor era pasar tiempo con mi hijo y con mi familia, y tomarme las cosas con calma durante un tiempo, cosa que no había hecho en toda mi carrera... Me quedé en mi casa de Los Ángeles y pasé cada día que pude con mi hijo, en custodia compartida. Estuve ahí para él. Acababa de cumplir cuatro años y esa es una edad difícil. Empiezan a entender más. Hemos tenido una conexión increíble padre e hijo este año y ha valido la pena. A veces las cosas pasan por algo. Si el último álbum ('Paula') hubiera tenido éxito, me habría apartado de él otro año. Y el año que pasé con él fue mágico", asegura Robin en la revista Prestige Hong Kong.

Tras divorciarse de Paula en marzo de este año, después de haberse separado oficialmente en febrero de 2014, padre e hijo han continuado estrechando lazos.

"Hacemos de todo (juntos). Vamos a parques temáticos o museos o juegos de pelota o simplemente vamos al parque los sábados y nos sentamos y caminamos durante horas. Jugamos a la pelota y todas esas cosas que padres e hijos hacen", continúa.

Este tiempo que el cantante ha tenido para disfrutar de la compañía de su hijo también le ha servido para descubrir pequeños indicios que apuntan a que el pequeño tendrá el mismo talento musical que su padre y su abuela Gloria Loring.

"Julian ya puede cantar. El otro día cantó 'What a Wonderful World' en su actuación de fin de curso. Le encanta cantar y estar delante de todo el mundo y coger el micrófono y cantar en voz alta. Tiene una gran voz", asegura con orgullo de padre.

Robin sale actualmente con la modelo de 20 años April Love Geary y está preparando su nuevo disco de estudio.