Roberto Gómez Bolaños no camina ni oye bien; su salud está deteriorada

Tras varios rumores sobre la muerte de este humorista en twitter, un periodista de México decidió llamar a la casa y verificar la información.

Roberto Gómez, de 84 años, confesó que está tan enfermo que no camina ni oye bien. Sin embargo, a pesar de que ha dejado de realizar muchas actividades, su sentido del humor y estado de ánimo permanecen intactos.

"La salud va todo mal, pero ahí voy. No puedo caminar; ése es mi gran problema. Me distinguí por algo, por mucho movimiento; ahora sufro de eso, pero no estoy peor, me han matado como 20 veces o más (en Twitter)", dijo el artista.

Al preguntarle qué hace en su tiempo libre, él respondió: "Tengo una limitante muy grande: el oído. No oigo casi nada; eso me impide muchas cosas, no voy a un cine, no voy a un teatro, me da mucho dolor no poder ir a un teatro", afirmó.

El creador de personajes como 'El chavo del 8' y 'El chapulín colorado', vive en Cancún, no sale mucho a la calle, pero aun así conserva su buen sentido del humor.

